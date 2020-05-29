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Влияние коронавируса на спорт

Поздняков: практически все врачи сборных России задействованы в борьбе с коронавирусом

Глава ОКР пожелал специалистам здоровья и скорейшего завершения пандемии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Практически все врачи российских сборных сейчас работают в больницах с зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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"Практически все врачи сборных команд помогают сейчас своим коллегам в больницах. Знаете, я родился в семье врачей. И большой круг моих друзей - именно врачи. Все те люди, которые принимали клятву Гиппократа, сегодня трудятся на передовой, и наши спортивные доктора не являются исключением", - рассказал Поздняков.

"Думаю, когда ситуация стабилизируется, мы сможем по-настоящему оценить масштаб их героического труда. В этой ситуации нужно пожелать им крепкого здоровья и скорейшего завершения пандемии. С нетерпением ждем, когда они смогут вернуться в свои команды", - подчеркнул президент ОКР.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичВлияние коронавируса на спорт
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