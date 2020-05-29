ОКР готов предоставить площадку для дискуссий Союзу биатлонистов России

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) готов предоставить площадку для дискуссий представителям Союза биатлонистов России (СБР), чтобы избавится от противоречий, которые могут завести организацию в тупик. Об этом в интервью ТАСС заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Внеочередная конференция СБР, на которой состоятся выборы президента и членов правления организации, пройдет 11 июля, дата была утверждена правлением в среду. Решение о ее проведении было принято большинством членов правления в апреле, это произошло по причине разногласий, которые возникли у них с действующим президентом СБР Владимиром Драчевым по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России.

"Призываю наших коллег из СБР прийти к нам, сесть за стол переговоров и обсудить общие действия. Надеюсь, они найдут в себе силы и мотивацию за то недолгое время, что осталось до Игр в Пекине, начать работать как одно целое", - заявил Поздняков.

"Я считаю, что нашим уважаемым коллегам из биатлонной семьи уже пора наконец договориться. Любимый многими болельщиками вид спорта сегодня пришел ко внутреннему противостоянию в руководящих органах. Ужасающие материалы, которые я вижу, шельмование руководителя, которого вчера вы же все вместе выбирали, а сегодня начинаете досрочно лишать полномочий, - все это не может добавить организации позитивного имиджа. Учитывая повышенное внимание болельщиков к этому виду спорта, слишком многое выходит на всеобщее обозрение. Дипломатия требует определенной тишины, а любое резонансное заявление сейчас лишь откатывает весь процесс назад", - сказал президент ОКР.