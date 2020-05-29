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Поздняков надеется, что слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА займут не больше недели

Слушания пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассчитывает, что слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) пройдут в пределах одной недели. Об этом Поздняков заявил в интервью ТАСС.

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Слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года.

"Надеюсь, что сама процедура слушаний пройдет в обычном режиме - в пределах одной недели. Не думаю, что в нашем случае CAS будет отходить от привычной тактики. Хотя дело непростое", - сказал Поздняков.

Ранее сообщалось, что CAS проведет слушания не раньше конца апреля. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции суд отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая, из-за чего график рассмотрения дел сместился.

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Поздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованияхВлияние коронавируса на спорт
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