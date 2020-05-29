Поздняков раскритиковал решение World Athletics оштрафовать ВФЛА на $5 млн

2 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн (еще на $5 млн - условно) за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко.

"Обратите внимание на информацию из СМИ о том, что World Athletics попросила у МОК авансом средства, которые распределяются по итогам Олимпийских игр. Несколько федераций попросили средства вперед, и с моей точки зрения, это говорит об их неустойчивом финансовом положении. World Athletics первой сделала это заявление публично. Десять миллионов, которые они требуют от ВФЛА, плюс деньги за нейтральный статус спортсменов из России - все это больше похоже на попытку поставить на абонентскую плату национальную федерацию, нежели на конструктивное решение вопроса с восстановлением членства ВФЛА", - заявил Поздняков.

"Учитывая, что всего десяти спортсменам World Athletics разрешила участвовать в Олимпиаде, получается по одному миллиону долларов за каждого требуют сейчас у ВФЛА. Это, мягко говоря, вызов. И у меня большие сомнения в легитимности таких действий со стороны World Athletics", - добавил президент ОКР.