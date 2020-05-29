Бой Емельяненко - Исмаилов не будет перенесен и состоится 24 июля

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российская организация Absolute Championship Akhmat (ACA) подтвердила проведение боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым 24 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ACA.

"Бой Емельяненко - Исмаилов в силе и пройдет 24 июля. Атлетическая комиссия ACA создаст протокол безопасности для проведения ближайших турниров. Место и формат проведения мероприятий будет зависеть от развития ситуации с пандемией", - говорится в сообщении.

Изначально бой должен был пройти в Москве на "ВТБ-Арене" 3 апреля, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА). На счету 33-летнего Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.