СМИ: матчи высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу возобновятся 4 июля

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Сезон-2020 высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу возобновится 4 июля, матчи будут проходить при пустых трибунах. Об этом в пятницу сообщает японское общественное телевидение (NHK).

Отмечается, что руководство лиги намерено организовать ПЦР-тестирование всех игроков, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Чемпионат Японии был приостановлен после первого тура в феврале из-за пандемии коронавируса. 9 марта сообщалось, что матчи дивизиона возобновятся в начале апреля, 25 марта возобновление было отложено до мая, впоследствии пауза была продлена.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принцесс"), превышает 17,5 тыс., умерли более 900 человек. Свыше 14,5 тыс. человек выздоровели.