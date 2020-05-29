Матыцин и Поздняков сохранили членство в комиссиях МОК

ТАСС, 29 мая. Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков вошли в обновленные составы комиссий Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Составы комиссий утвердил глава МОК Томас Бах. Матыцин является членом комиссии по олимпийскому образованию, Поздняков - по олимпийской программе.

Всего в комиссиях МОК девять россиян. Помимо вышеназванных, это глава Международной федерации спортивной стрельбы Владимир Лисин (комиссия по маркетингу), президент Федерации тенниса России, член исполкома МОК Шамиль Тарпищев (комиссия "Окружение спортсменов"), глава Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов (комиссия по олимпийскому каналу), член исполкома МОК Елена Исинбаева (комиссия спортсменов, комиссия "Окружение спортсменов"), Ольга Пономарь-Бекер (комиссия по Олимпийскому каналу по программе IOC Young Leaders), представители ОКР Анастасия Давыдова (комиссия по олимпийскому образованию) и Родион Плитухин (комиссия "Спорт и активное общество").