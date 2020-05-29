Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Сообщается, что за год Федерер заработал $106,3 млн - в эту сумму входят призовые с турниров и выплаты рекламных контрактов. Ранее швейцарец не поднимался в рейтинге выше второго места. По данным Forbes, 38-летний Федерер имеет 13 контрактов с брендами, каждый из которых выплачивает от $3 млн до $30 млн.

Второе место в рейтинге занимает португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду - $105 млн, на третьей позиции расположился также футболист - аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси (104). В десятку также входят футболист Неймар (95,5), баскетболисты Леброн Джеймс (88,2), Стефен Карри (74,4) и Кевин Дюрант (63,9), гольфист Тайгер Вудс (62,3), а также два представителя американского футбола Кирк Казинс (60,5) и Карсон Венц (59,1).

Федерер занимает четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он выиграл 103 турнира под эгидой организации, в том числе 20 турниров серии Большого шлема, что является рекордным показателем. Открытый чемпионат Австралии он выигрывал шесть раз, один раз - Открытый чемпионат Франции, восемь - Уимблдон, пять - Открытый чемпионат США. Федереру принадлежит рекорд по количеству участий в Открытых чемпионатах Австралии в мужском одиночном разряде, турнир 2020 года стал для него 21-м в карьере.