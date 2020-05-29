Боец UFC Тухугов заявил, что у Макгрегора не будет шансов в реванше с Нурмагомедовым

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ирландский боец Конор Макгрегор ничего не сможет противопоставить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову в случае реванша. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал боец UFC Зубайра Тухугов.

Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в 2018 году в Лас-Вегасе, защитив титул чемпиона UFC. Позднее ирландский боец неоднократно говорил о желании провести реванш.

"Хочу, чтобы был реванш, чтобы он [Макгрегор] уже ничего не мог сказать, - сказал Тухугов. - Для кого-то он хороший боец, но для Хабиба он обычный. Ирландец считается самым лучшим ударником, но Хабиб его в стойке размазал. Не видел хоть одного удара, чтобы Хабиб пропустил от Макгрегора".

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи, владеющим титулом временного чемпиона UFC в легком весе. Макгрегор должен провести следующий бой летом.