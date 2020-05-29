Источник: "Химки" станут частным клубом и с высокой долей вероятности не выйдут в РПЛ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" с высокой долей вероятности в новом сезоне продолжат выступать в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), после прихода спонсора клуб станет частным. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.

В досрочно завершенном первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) подмосковная команда заняла второе место и получила право на повышение в классе. Команда финансируется из бюджета Московской области и городского округа Химки. В пятницу министр спорта региона Роман Терюшков сообщил ТАСС, что "Химки" не сыграют в премьер-лиге в новом сезоне, если в ближайшее время не будет найден инвестор, он оценил вероятность невыхода в РПЛ в 70%.

"Окончательного решения пока нет, но вероятность того, что клуб останется в ФНЛ, - 80%. Идут разговоры со спонсором. Клуб будет ориентирован на молодежь", - сообщил собеседник агентства.

"Думаю, спонсор полностью возьмет на себя финансирование клуба. От города будут предоставляться стадион и тренировочная площадка. Это будет частный клуб", - добавил источник.

"Химки" были основаны в 1997 году. За это время команда на протяжении трех сезонов, с 2007 по 2009 год, выступала в премьер-лиге. Ее лучшим результатом в высшем дивизионе российского футбола стало девятое место в чемпионате страны 2007 года.