"Црвена Звезда" стала чемпионом Сербии в первом матче после возобновления турнира

В матче 27-го тура клуб обыграл в гостях столичный "Рад" со счетом 5:0, встреча прошла без болельщиков. Чемпионат Сербии возобновился в пятницу после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

"Црвена Звезда" набрала 72 очка и за три тура до окончания первенства обеспечила себе титул. Клуб стал недосягаем в таблице для идущего вторым белградского "Партизана", в активе которого 58 очков после 26 матчей. Из-за пандемии отменен плей-офф чемпионата, первенство будет завершено по итогам 30 туров.

"Црвена Звезда" стала чемпионом третий раз кряду и 31-й в истории (с учетом чемпионатов Югославии и Сербии и Черногории). С декабря клуб возглавляет воспитанник, бывший игрок итальянских "Лацио" и "Интера" Деян Станкович. За команду выступают игравшие в России Милан Родич ("Зенит", "Волга", "Крылья Советов") и Бранко Йовичич ("Амкар").

Ровно 29 лет назад, 29 мая 1991 года, "Црвена Звезда" выиграла единственный в своей истории Кубок европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов).

Помимо чемпионата Сербии, в пятницу было возобновлено первенство Польши. Из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии будет возобновлен 17 июня, Италии - 20 июня, Испании - 11 июня, чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируют возобновить 21 июня.