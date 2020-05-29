Чемпион мира по конькобежному спорту Вербей сломал ключицу на тренировке

ТАСС, 29 мая. Нидерландский конькобежец Кай Вербей получил перелом ключицы в ходе тренировки на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба команды Jumbo-Visma.

Несколько спортсменов допустили падения во время коллективной тренировки. 25-летнего спортсмена ждет операция. Другой конькобежец, Хейн Оттерспер, получил несколько ушибов.

Вербей является победителем и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в спринтерском многоборье, также на его счету три золотые и одна бронзовая медаль чемпионатов мира на отдельных дистанциях.