WADA ответило на слова Позднякова о предвзятости организации к российским спортсменам

Ранее в пятницу в интервью ТАСС Поздняков заявил, что WADA в попытках наказать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стремится стать и следователем, и прокурором, и палачом: "В попытках наказать РУСАДА просматривается настойчивое стремление наших коллег из международного регулятора взять на себя право одновременно быть и следователем, и прокурором, и палачом. Я исхожу хотя бы из того, что один из наших постоянных оппонентов господин Тейлор открыто сказал о том, что его цель - "унизить российских спортсменов".

"WADA очень уверено в надежности и независимости своих процессов, в каждом проведенном расследовании следователи WADA действуют тщательно и независимо от руководства и отправляются туда, куда их приводят доказательства. Во всех случаях соблюдения требований в отношении РУСАДА независимый комитет по рассмотрению соответствия представляет свои рекомендации исполкому WADA, в состав которого в равной степени входят представители спортивного движения и правительства. В случае с РУСАДА и комитет по соответствию, и исполком были единодушны. В конечном счете решение принимает Спортивный арбитражный суд, а не WADA, что добавляет процессу еще один уровень независимости", - говорится в заявлении.

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. ОКР участвует в процессе в качестве третьей стороны. Слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS запланированы на первую неделю после 6 июля 2020 года.