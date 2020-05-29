"Зальцбург" в седьмой раз стал обладателем Кубка Австрии по футболу

ТАСС, 29 мая. "Зальцбург" победил "Аустрию" из Лустенау в финальном матче Кубка Австрии по футболу. Встреча прошла при пустых трибунах.

Матч завершился со счетом 5:0. Встреча стала первой в австрийском футболе после паузы, которая была вызвана пандемией коронавируса. Забитыми мячами в составе победителей отметились Доминик Собослаи (20-я минута), Ноа Окафор (54), Маджид Ашимеру (66) и Секу Койта (80). Еще один гол в свои ворота забил полузащитник "Аустрии" Доминик Штумбергер (21).

"Зальцбург" в седьмой раз выиграл Кубок Австрии. Также на счету команды 13 побед в чемпионате страны и три победы в Суперкубке Австрии. "Аустрия" во второй раз с 2011 года стала финалистом турнира, что является для клуба высшим достижением. Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

Чемпионат Австрии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 2 июня.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Австрии зафиксировано более 16 тыс. случаев заражения. Более 600 человек скончались.