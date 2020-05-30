СМИ: Икарди перейдет из "Интера" в ПСЖ за €50 млн

ТАСС, 30 мая. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и итальянский "Интер" договорились о трансфере аргентинского форварда Мауро Икарди за сумму в €50 млн. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

По информации источника, "Интер" также может получить за 27-летнего футболиста бонусы в размере €7 млн. Отмечается, что Икарди уже подписал контракт ПСЖ. Официально о переходе объявят после того, как стороны уладят заключительные нюансы по трансферу.

В сезоне-2019/20 аргентинец выступал в аренде за ПСЖ, права на него принадлежали "Интеру". Икарди провел за французский клуб 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и сделал четыре голевые передачи. Чемпионат Франции был приостановлен после 28 сыгранных туров из 38 запланированных. В конце апреля Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно, ПСЖ стал чемпионом.

Икарди перешел в "Интер" из "Сампдории" в 2013 году, он сыграл в 219 матчах за клуб, отличился 124 раза и отдал 28 результативных передач. Дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По результатам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом первенства. За сборную Аргентины нападающий провел восемь матчей, в которых забил один мяч.