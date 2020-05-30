MVP "Финала четырех" баскетбольной Евролиги - 2017 Юдо может перейти в ЦСКА

ТАСС, 30 мая. Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Юта" Джо Иглз заявил, что его бывший партнер по команде Экпе Юдо близок к переходу в московский ЦСКА. Об этом Иглз написал в своем Twitter.

"Насколько я знаю, ты собираешься в ЦСКА", - ответил Иглз на сообщение Юдо, в котором тот намекнул на переход в другой клуб.