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MVP "Финала четырех" баскетбольной Евролиги - 2017 Юдо может перейти в ЦСКА

В 2010 году Юдо был выбран в первом раунде под общим шестым номером на драфте НБА
Экпе Юдо AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Экпе Юдо
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 30 мая. Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Юта" Джо Иглз заявил, что его бывший партнер по команде Экпе Юдо близок к переходу в московский ЦСКА. Об этом Иглз написал в своем Twitter.

"Насколько я знаю, ты собираешься в ЦСКА", - ответил Иглз на сообщение Юдо, в котором тот намекнул на переход в другой клуб.

Юдо и Иглз играли за "Юту" в период с 2017 по 2019 год. Юдо был выбран на драфте НБА 2010 года клубом "Голден Стэйт" под общим шестым номером, он также выступал за "Милуоки", "Лос-Анджелес Клипперс", израильский "Бней Герцлия" и турецкий "Фенербахче", с которым в 2017 году выиграл Евролигу, получив приз самому ценному игроку (MVP) "Финала четырех". Прошедший сезон 33-летний американский центровой провел за китайский "Бэйцзин".

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