Матч чемпионата Украины отложен из-за выявления коронавируса у футболистов одной из команд

ТАСС, 30 мая. Матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу между львовскими "Карпатами" и "Мариуполем" перенесен на неопределенный срок из-за обнаружения коронавируса у игроков и персонала хозяев. Об этом сообщает пресс-служба Украинской премьер-лиги.

26 мая Министерство здравоохранения Украины разрешило возобновить матчи национального чемпионата с 30 мая. Встреча "Карпаты" - "Мариуполь" должна была пройти 31 мая.

"Матч 24-го тура "Карпаты" - "Мариуполь" не состоится 31 мая. Причина заключается в том, что тесты некоторых игроков и сотрудников "Карпат" дали положительный результат на коронавирус. Симптомы заболевания у них отсутствуют, они сразу же были помещены на карантин. Вскоре будет принято решение о дальнейшей судьбе матча", - говорится в заявлении пресс-службы.

Чемпионат Украины был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Турнир проходит в два этапа: в первой части 12 команд играют два круга, после чего шесть лучших и шесть худших клубов проводят два мини-турнира также в два круга, по итогам которых определяются чемпион, призеры, обладатели путевок в еврокубки и команды, покидающие высший дивизион.