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Футбол в России

РФС перед стартом сезона-2021/22 может поменять название Российской премьер-лиги

В числе возможных вариантов названия лиг: Высшая лига - Первая лига - Вторая лига и Национальная лига - Лига развития - Лига регионов

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность смены названия Российской премьер-лиги (РПЛ), начиная с сезона-2021/22. Об этом ТАСС сообщил глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев.

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26 мая состоялось заседание комитета РФС по маркетингу, на котором в том числе обсуждался будущий ребрендинг организации и варианты названия лиг. Тогда Соловьев отметил, что единый нейминг является необходимым подходом для формирования общей стратегии позиционирования и коммуникации в футболе. В настоящее время дивизионы профессионального футбола в стране носят следующие названия: Российская премьер-лига (РПЛ), Футбольная национальная лига (ФНЛ) и Профессиональная футбольная лига (ПФЛ).

"У нас в стране сложилось странное обозначение футбольных дивизионов - РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, - сказал Соловьев. - По-моему, эти аббревиатуры не прижились у широких масс. Людям непросто объяснить, почему бывшая Вторая лига называется Профессиональной футбольной лигой. Разве РПЛ не профессиональная? Отсюда возникла идея привести все лиги к единой линейке нейминга, чтобы у них были названия с единой логикой".

"Один из вариантов изменения названий дивизионов является система "Высшая лига - Первая лига - Вторая лига", - отметил глава комитета РФС по маркетингу. - Также есть еще один вариант линейки: Национальная лига - Лига развития - Лига регионов. Скорее всего, будут и другие варианты, все они будут представлены для оценки экспертам, мы проведем социологические исследования по стране. Ведь для многих ФНЛ и ПФЛ так и остались Первой и Второй лигами".

Собеседник агентства отметил, что переименование не произойдет к началу сезона-2020/21, который должен стартовать в августе этого года. "Думаю, к новым названиям мы придем к сезону-2021/22. Это нужно в том числе и с точки зрения сквозного маркетинга", - резюмировал Соловьев.

Система футбольных лиг в России и рестарт сезона-2019/20

РПЛ получила современное название в середине 2018 года, изменив свой бренд и получив новый логотип, на котором изображен медведь. Начиная с 2001 года до момента ребрендинга она носила название Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ). Организацией футбольных соревнований в стране до 2001 года занималась ПФЛ, после создания премьер-лиги и вплоть до 2010 года она отвечала за второй и третий по силе дивизионы российского футбола. ФНЛ была создана в 2011 году.

Сезон-2019/20 в РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, а розыгрыши ФНЛ и ПФЛ были досрочно завершены. 15 мая исполком РФС принял решение о возобновлении турнира с 21 июня, 28 мая Роспотребнадзор одобрил рестарт премьер-лиги, разрешив клубам заполнять трибуны болельщиками на 10% от вместимости стадионов.

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