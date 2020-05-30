Минздрав Австрии одобрил проведение двух гонок "Формулы-1" 5 и 12 июля

Ведомство одобрило концепцию безопасности против распространения коронавирусной инфекции, которую ей представили организаторы гонок. Оба этапа пройдут на автодроме "Ред Булл Ринг", к ним будут допущены телевизионные бригады, обеспечивающие трансляцию. Сезон "Формулы-1" 2020 года до сих пор не стартовал - ранее были отменены этапы в Австралии, Монако, Франции и Нидерландах, на неопределенный срок отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании, Азербайджане и Канаде. Этапы в Австрии должны стать первыми в сезоне, всего руководство чемпионата планирует провести 15-18 гонок.

ВЕНА, 30 мая. /ТАСС/. Два этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" пройдут без зрителей 5 и 12 июля на автодроме в австрийском Шпильберге. Об этом сообщил в субботу Минздрав Австрии.

Этап "Формулы-1" в Нидерландах не будет проведен в 2020 году

"Министерство здравоохранения несет ответственность за анализ угрозы распространения пандемии во время кризиса коронавируса. Две гонки "Формулы-1" 5 и 12 июля 2020 года пройдут в австрийском Шпильберге без зрителей. Организаторы представили комплексную, профессиональную концепцию безопасности для предотвращения распространения инфекции", - говорится в заявлении Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

С юридической точки зрения проведение гонок рассматривается не как организация массового мероприятия, а как обустройство спортивного объекта в соответствии постановлением австрийских властей об ослаблении ограничений в условиях пандемии. "Таким образом команды могут находиться на этой территории для выполнения своей работы - ограничения на число присутствующих [работников] снимаются", - добавили в Минздраве.

Австрия с 14 апреля первой в ЕС стала поэтапно снимать ограничительные меры, введенные против распространения коронавируса. С 1 мая власти отменили режим самоизоляции, открыли все магазины и предприятия сферы услуг. С 15 мая возобновили работу рестораны, музеи, зоопарки, открылись спортивные площадки, школы. Людям нужно соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах, носить защитные медицинские маски в транспорте, магазинах и помещениях общественного пользования.

С 29 мая власти приступили к четвертому этапу отмены ограничительных мер - открыли гостиницы, объекты отдыха и туризма, бассейны, разрешили проведение культурных мероприятий с участием до 100 человек. Поэтапное ослабление ограничений в апреле началось в результате сокращения ежедневного прироста числа заразившихся с 40% до 1%. В мае рост количества инфицированных коронавирусом составляет не более 100 человек в день. С 1 июля планируется разрешить массовые события с участием до 250 человек в закрытых помещениях и до 500 человек на открытом воздухе.