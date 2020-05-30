Федун опроверг информацию о переговорах по возвращению Глушакова в ФК "Спартак"

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский футбольный клуб "Спартак" не ведет переговоры о возвращении в команду бывшего капитана, полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба Леонид Федун.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 33-летний Глушаков может вернуться в "Спартак". По информации источника, игрок уже получил предварительное согласие на возвращение в московский клуб в августе 2020 года.

"Это фейк", - сказал Федун, комментируя информацию о возможном возвращении Глушакова в "Спартак".

Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год. В 173 матчах в составе красно-белых полузащитник забил 23 мяча. Он помог команде впервые с 2001 года выиграть чемпионат России (сезон-2016/17), а также завоевать Суперкубок России (2017).

Летом 2019 года хавбек подписал однолетний контракт с "Ахматом", в котором прописана опция продления еще на один сезон. Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30 запланированных. В пятницу клуб из Грозного и Глушаков продлили истекавший 31 мая контракт до фактического завершения этого сезона. На данный момент "Ахмат" с 20 очками занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, отставание от 14-й строчки, которая гарантирует сохранение места в элите российского футбола, составляет три очка.

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня.