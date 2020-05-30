Фигурист Чен заявил, что отсутствие выступлений из-за пандемии отняло часть его души

"Сейчас я не могу выходить на лед, поэтому есть ощущение как будто у меня отняли часть души, - отметил Чен. - Отсутствие тренировок превращает меня в слюнтяя, лучше иметь постоянный режим. Мне очень нравится тренироваться, я люблю проводить время с друзьями - мы всегда поддерживаем друг друга".

Также Чен отметил, что был очень расстроен, когда узнал об отмене чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года. "Это очень разочаровывает, ведь чемпионат мира - воплощение всего сезона, это то, чего мы ждем, помимо олимпийских сезонов. В неолимпийские годы чемпионаты мира - наши главные соревнования", - сказал фигурист.

Чен является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, также он два раз выигрывал чемпионаты мира (2018, 2019). 21-летнему американцу принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (224,92) и по сумме баллов (335,30).