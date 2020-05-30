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Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Чен заявил, что отсутствие выступлений из-за пандемии отняло часть его души

Американский спортсмен отметил, что очень расстроился из-за отмены чемпионата мира
Натан Чен EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Натан Чен
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 30 мая. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Натан Чен заявил, что отсутствие выступлений, вызванное пандемией коронавируса, отняло часть его души. Комментарий американского фигуриста приводит издание People.

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"Сейчас я не могу выходить на лед, поэтому есть ощущение как будто у меня отняли часть души, - отметил Чен. - Отсутствие тренировок превращает меня в слюнтяя, лучше иметь постоянный режим. Мне очень нравится тренироваться, я люблю проводить время с друзьями - мы всегда поддерживаем друг друга".

Также Чен отметил, что был очень расстроен, когда узнал об отмене чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года. "Это очень разочаровывает, ведь чемпионат мира - воплощение всего сезона, это то, чего мы ждем, помимо олимпийских сезонов. В неолимпийские годы чемпионаты мира - наши главные соревнования", - сказал фигурист.

Чен является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, также он два раз выигрывал чемпионаты мира (2018, 2019). 21-летнему американцу принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (224,92) и по сумме баллов (335,30).

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