Новый главный тренер ФК "Локомотив" Николич прибыл в Москву

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Новый главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Марко Николич прилетел в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией в московском клубе.

Контракт 40-летнего сербского специалиста вступит в силу 1 июня. Вместе с Николичем в российскую столицу прилетели его помощники - Радое Смилянич и Горан Басара. Тренерам предстоит пройти двухнедельный карантин. Они смогут приступить к работе с командой начиная с 13 июня.

На посту главного тренера "Локомотива" Николич сменит Юрия Семина, чей контракт с клубом истекает 31 мая. 73-летний специалист работал с командой с августа 2016 года.

Сезон-2019/20 в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение о возобновлении турнира с 21 июня. "Локомотив" занимает второе место в таблице после 22 туров, набрав 41 очко. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 9 очков.