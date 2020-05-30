{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Новый главный тренер ФК "Локомотив" Николич прибыл в Москву

Сербский специалист и его помощники пройдут двухнедельный карантин
Главный тренер ФК "Локомотив" Марко Николич EPA-EFE/SOTIRIS BARBAROUSIS
Описание
Главный тренер ФК "Локомотив" Марко Николич
© EPA-EFE/SOTIRIS BARBAROUSIS

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Новый главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Марко Николич прилетел в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией в московском клубе.

На эту тему
Конец прекрасной эпохи. Юрий Семин покинет пост главного тренера "Локомотива"

Контракт 40-летнего сербского специалиста вступит в силу 1 июня. Вместе с Николичем в российскую столицу прилетели его помощники - Радое Смилянич и Горан Басара. Тренерам предстоит пройти двухнедельный карантин. Они смогут приступить к работе с командой начиная с 13 июня.

На посту главного тренера "Локомотива" Николич сменит Юрия Семина, чей контракт с клубом истекает 31 мая. 73-летний специалист работал с командой с августа 2016 года.

Сезон-2019/20 в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение о возобновлении турнира с 21 июня. "Локомотив" занимает второе место в таблице после 22 туров, набрав 41 очко. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 9 очков.

Теги
Российский футболСемин, Юрий ПавловичНиколич, Марко
ММА
Российский боец Тухугов планирует попасть в топ-15 UFC в полулегком весе в 2020 году
Он хочет провести еще два боя до конца года
Читать полностью