Журналисты официального сайта НХЛ включили Василевского в тройку лучших голкиперов сезона

ТАСС, 30 мая. Голкипер клуба "Тампы" Андрей Василевский занял третье место в голосовании журналистов NHL.com за лучшего вратаря сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По итогам голосования журналистов российский голкипер набрал 56 очков. Первое место занял вратарь "Бостона" Туукка Раст (80), на втором месте оказался голкипер "Виннипега" Коннор Хеллебайк (68).

Официальный приз лучшему вратарю сезона называется "Везина Трофи", его обладатель определяется по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ. Эта награда присуждается с 1927 года. По итогам сезона-2018/19 она досталась Василевскому. Из российских вратарей ее получал также Сергей Бобровский - в сезоне-2012/13 и 2016/17.

27 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что сезон будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд. При этом сроки возобновления турнира пока не объявлены. Регулярный чемпионат НХЛ был остановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

В плей-офф вышли по 12 команд из двух конференций. В первом раунде по четыре лучших клуба каждой конференции сыграют круговые турниры (по три матча), чтобы определить номера дальнейшего посева, остальные команды проведут раунд плей-офф до трех побед, победители серий пройдут дальше.