Российский боец Кунченко заявил, что еще может вернуться в UFC

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский боец Алексей Кунченко может вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) после завершения контракта с организацией. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Ранее менеджер спортсмена Саят Абдрахманов сообщил ТАСС, что у Кунченко завершился контракт с организацией и UFC не предложил бойцу новый.

"Я не сказал, что завершил выступления в UFC. Будем вести переговоры с другими [организациями]", - сказал Кунченко.

В UFC боец провел четыре боя, одержав две победы и потерпев два поражения.