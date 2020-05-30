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ММА

Российский боец Кунченко заявил, что еще может вернуться в UFC

У него завершился контракт с организацией

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский боец Алексей Кунченко может вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) после завершения контракта с организацией. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Ранее менеджер спортсмена Саят Абдрахманов сообщил ТАСС, что у Кунченко завершился контракт с организацией и UFC не предложил бойцу новый.

"Я не сказал, что завершил выступления в UFC. Будем вести переговоры с другими [организациями]", - сказал Кунченко.

В UFC боец провел четыре боя, одержав две победы и потерпев два поражения.

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