ФК "Заря" проиграл "Александрии" в матче возобновленного после паузы чемпионата Украины

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Луганская "Заря" уступила в гостях "Александрии" со счетом 0:1 в матче 24-го тура чемпионата Украины. Для команд эта игра стала первой в турнире после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Единственный гол в матче забил с пенальти полузащитник "Александрии" Дмитрий Гречишкин на 94-й минуте. Для него этот мяч стал четвертым в сезоне.

Чемпионат Украины был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. С 30 мая Министерство здравоохранения Украины разрешило возобновить матчи национального чемпионата. Турнир проходит в два этапа: в первой части 12 команд играют два круга, после чего шесть лучших и шесть худших клубов проводят два мини-турнира также в два круга, по итогам которых определяются чемпион, призеры, обладатели путевок в еврокубки и команды, покидающие высший дивизион.

"Заря" и "Александрия" находятся в зоне, где команды борются за медали чемпионата. Луганский клуб занимает второе место, набрав 46 очков после 24 игр, "Александрия" располагается на пятой позиции - 43 очка после 24 матчей, лидирует донецкий "Шахтер" - 59 очков после 23 игр. В следующем туре 6 июня "Заря" дома встретится с "Колосом" из Ковалевки (Киевская область), "Александрия" в этот же день сыграет в гостях с киевским "Динамо".

Украинское первенство возобновилось ранее в субботу матчем, в котором "Десна" из Чернигова в гостях обыграла "Колос" (2:0). Также в субботу состоялась одна игра в мини-турнире для команд нижней половины таблицы - "Днепр-1" дома оказался сильнее донецкой "Олимпии" (3:1).

В субботу матч 24-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и "Мариуполем" был перенесен на неопределенный срок из-за обнаружения коронавируса у игроков и персонала "Карпат". Встреча должна была пройти 31 мая.