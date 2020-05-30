Российский боец Тухугов рассказал о проблемах со здоровьем перед боем в UFC

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский боец Зубайра Тухугов перенес операцию перед боем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом спортсмен заявил ТАСС.

"Я чувствовал себя очень плохо [в бою]. Думал отказаться от боя. У меня уже была температура, а за шесть дней до боя мне сделали операцию, и врач заставил выпить антибиотики. В бою я был уставший, у меня, скорее всего, давление упало", - сказал Тухугов.

"Не знаю, почему они [UFC] делают в сентябре турнир. Было очень жарко", - добавил спортсмен.

Тухугов на турнире UFC в Абу-Даби осенью 2019 года провел бой с британцем Лероном Мерфи. Поединок был завершен вничью.