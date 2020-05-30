Вратарь "Аякса" Онана признался, что не раз сталкивался с расизмом по отношению к себе

ТАСС, 30 мая. Голкипер нидерландского футбольного клуба "Аякс" Андре Онана признался, что неоднократно сталкивался с расизмом, направленным в его сторону. Комментарий футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

"Расизм - это обычное явление, особенно когда мы играем на выезде, - отметил 24-летний Онана. - Я слышу и вижу много неприятных вещей. Я решил, что не буду зацикливаться на этом в своей жизни, меня не удастся сломить. Но это бедствие существует в футболе, и пока его не удалось победить".