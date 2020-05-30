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Футбол в Германии

Флик: "Бавария" показала агрессивный футбол в матче чемпионата Германии против "Фортуны"

Мюнхенский клуб победил со счетом 5:0
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик EPA-EFE/Federico Gambarini
Описание
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик
© EPA-EFE/Federico Gambarini

ТАСС, 30 мая. Футбольный клуб "Бавария" одержал победу над "Фортуной" благодаря агрессивному футболу. Такое мнение выразил главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В субботу "Бавария" на домашней арене со счетом 5:0 разгромила "Фортуну" из Дюссельдорфа в матче 29-го тура.

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"Мы хотим провести удачный сезон, "Бавария" всегда должна стремиться стать чемпионом. Нам еще предстоит сыграть много матчей, на данный момент у нас хорошее положение. Я очень доволен сегодняшним матчем, мы были агрессивны и не давали сопернику шансов", - сказал Флик.

Мюнхенский клуб лидирует в турнире, набрав 67 очков после 29 игр. Ближайший преследователь "Баварии" - дортмундская "Боруссия", имея матч в запасе, отстает на десять очков. В следующем туре 6 июня подопечные Флика в гостях сыграют с леверкузенским "Байером".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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