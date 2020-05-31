Во втором дивизионе чемпионата Англии выявили еще 10 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 31 мая. Десять новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в клубах Чемпионшипа - второго дивизиона чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL).

Английская премьер-лига объявила о возобновлении сезона с 17 июня

На эту тему

Тестирование прошли 1058 игроков и сотрудников клубов. Имена заразившихся и их клубная принадлежность не приводятся.

Тестирования проводятся два раза в неделю. Прошедшее было третьим по счету. Ранее коронавирус был выявлен у пяти представителей Чемпионшипа из клубов "Халл", "Блэкберн" и "Фулхэм".

Розыгрыш турнира был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сыграно 37 из 46 туров. Таблицу возглавляет "Лидс". Лига готовится к возобновлению, однако конкретные даты рестарта не назывались. Матчи премьер-лиги должны возобновиться 17 июня.