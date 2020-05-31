Ковтун: система Тутберидзе дает лучшие в мире результаты, нет смысла ее критиковать

ТАСС, 31 мая. Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун считает, что схема работы тренера Этери Тутберидзе не подлежит критике, так как дает максимальные результаты. Комментарий спортсмена приводит "Газета.Ru".
"Разрываюсь сейчас между Брайаном Орсером и Этери Тутберидзе. У обоих тренеров очень сильные стороны, хотелось бы освоить их внутренние секреты, увидеть схему работы. Наверное, все-таки на работу Тутберидзе я бы хотел посмотреть больше всего", - сказал Ковтун.
"У Орсера больше свободы в действиях спортсмена, у Тутберидзе - больше четкости и дисциплины. И ее схема прекрасно работает - лучше всех в мире. Нельзя судить ее работу ни в коем случае", - добавил спортсмен.
Ковтун является бронзовым и двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира. Ковтун - действующий чемпион России, всего в его активе четыре победы на национальном первенстве (2014, 2015, 2016, 2019). На Универсиаде 2019 года в Красноярске занял второе место.
В группе Тутберидзе тренируются, в частности, победительница Олимпийских игр и чемпионата мира Алина Загитова, чемпионка Европы Алена Косторная, серебряный призер чемпионата Европы Анна Щербакова, победительница юниорского чемпионата мира Камила Валиева и бронзовый призер юношеских Олимпийских игр Даниил Самсонов.