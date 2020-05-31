Бой Александра Волкова возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе 20 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков проведет бой с американцем Кертисом Блэйдсом 20 июня на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Иван Банников.

"Бой пройдет 20 июня", - сказал Банников. Поединок станет главным событием вечера.

Поединок пройдет на Apex Arena. Изначально бой Волков - Блэйдс должен был пройти 20 июня в Канаде. Турнир был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и семь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 13 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся. Спортсмены выступают в тяжелой весовой категории.