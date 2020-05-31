Менеджер Волкова заявил, что боец сможет вылететь в США для участия в турнире UFC

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков сможет вылететь в США на поединок с американцем Кертисом Блэйдсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Иван Банников.

"Да, вопрос с вылетом решен", - сказал он.

Поединок пройдет в тренировочном комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе 20 июня. Изначально бой Волков - Блэйдс должен был пройти в Канаде, турнир был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и семь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 13 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся. Спортсмены выступают в тяжелой весовой категории.