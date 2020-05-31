{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: футболиста Английской премьер-лиги обокрали на полмиллиона фунтов

Жертвой грабителей стал полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез
Рияд Марез EPA-EFE/NIGEL RODDIS
Описание
Рияд Марез
© EPA-EFE/NIGEL RODDIS

ТАСС, 31 мая. Злоумышленники обокрали квартиру алжирского полузащитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Рияда Мареза. Об этом сообщает издание Sun.

На эту тему
СМИ: футболист сборной Англии Алли стал жертвой вооруженного ограбления

Ущерб оценивается в более чем 500 тыс. В частности, воры похитили дорогостоящие часы футболиста - Richard Mille ( 230 тыс.), Rolex Daytona ( 40 тыс.) и Rolex Day Date ( 35 тыс.). Также были украдены 50 тыс. наличными и коллекция редких футболок, которую оценивают в 150 тыс.

По сведениям источника Sun, ограбление не было спонтанным, воры знали, когда Мареза не будет дома, кроме того, действовали по наводке.

Две недели назад жертвой вооруженного ограбления стал футболист "Тоттенхэма" Деле Алли.

Английские клубы ранее возобновили тренировочный процесс после паузы, вызванной пандемией. Рестарт сезона запланирован на 17 июня.

ММА
Менеджер Волкова заявил, что боец сможет вылететь в США для участия в турнире UFC
Поединок состоится 20 июня в Лас-Вегасе
Читать полностью