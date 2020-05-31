Филатов: Дубов способен обыграть Накамуру в финале шахматного онлайн-турнира

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Дубов - молодой шахматист с большим потенциалом, он способен победить американца Хикару Накамуру в финале онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

В субботу Накамура обыграл чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в полуфинале турнира и вышел в финал соревнования, где встретится с 24-летним Дубовым. Матчи финала пройдут 1 и 2 июня. В случае ничьей решающий матч состоится 3 июня.

"У Даниила есть шансы на победу в финале. Дубов - молодой шахматист с большим потенциалом. Он был чемпионом мира по быстрым шахматам, так что все для успеха у него есть, - сказал Филатов. - Он давно не имел большого успеха, так что будем желать ему победы".

Дубов вышел в финал в пятницу, обыграв по итогам двух матчей китайца Дин Лижэня. На стадии 1/4 финала он был сильнее соотечественника Сергея Карякина. "Сергей приходит в форму, но Дубов играл значительно лучше", - сказал Филатов.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.