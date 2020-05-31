Организаторы US Open могут отказаться от пятисетовых матчей по просьбе теннисистов

ТАСС, 31 мая. Организаторы Открытого чемпионата США по теннису (US Open) рассказали о различных вариантах проведения турнира 2020 года. Об этом исполнительный директор Ассоциации тенниса США Стэйси Эллэстер сообщила агентству Associated Press.

Открытый чемпионат США должен пройти с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

"Мы на 150% сосредоточены, чтобы создать безопасную среду для проведения US Open в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке в запланированные даты. Мы ежедневно просыпаемся с этой мыслью. Возможность проведения турнира в другие даты или на другой арене также должна быть рассмотрена, но мы не делаем на это упор", - сообщила Эллэстер.

При этом проведение матчей турнира рассматривается с рядом ограничений. Организаторы могут отказаться от пятисетовых матчей в мужской сетке турнира, если этого попросят сами игроки, на данный момент этот вариант не рассматривается. Игроки будут прибывать на чартерных самолетах с лимитом до пяти человек в команде, организаторы предоставят отдельных физиотерапевтов и массажистов, а до прилета в Нью-Йорк будут проверяться на коронавирус. Также сократится количество судей, больше решений будет приниматься с помощью видеоповторов, а в качестве болбоев не будут допускаться дети, все матчи будут проводиться без зрителей.

По словам Эллестер, точная информация по турниру должна быть объявлена во второй половине июня.

На данный момент международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля. US Open может стать вторым турниром Большого шлема в 2020 году, Уимблдон и Roland Garros в текущем сезоне не состоятся.