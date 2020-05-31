Гимнасты Аблязин, Белявский и Стретович присоединились к сборной на базе "Озеро Круглое"

Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике находятся на "Озере Круглом" с 24 мая. По итогам тестирования ни у кого из спортсменов, заехавших неделю назад, коронавирус не был выявлен, после чего они получили возможность приступить к тренировкам. По решению тренерского штаба от участия в этом сборе был освобожден абсолютный чемпион мира 2018 года Артур Далалоян, который занимается в настоящее время лечением старой травмы.

"Белявский и Стретович сегодня прилетели в Москву, сейчас заселяются в свои номера, завтра их ждет тестирование на коронавирус. Если тест покажет, что они здоровы, то оба этих гимнаста сразу приступят к тренировкам. Аблязин приехал на "Озеро Круглое" раньше и сейчас ждет результатов тестирования", - сказал Алфосов.

Аблязин, Белявский и Стретович на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выиграли серебро в командном первенстве. Аблязин также является двукратным серебряным призером Игр (2012, 2016) в опорном прыжке, а также обладателем бронзовых олимпийских медалей в вольных упражнениях (2012) и на кольцах (2016). Белявский на Играх в Бразилии также выиграл бронзу в упражнениях на брусьях.