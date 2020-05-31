"Интер" объявил о переходе в ПСЖ форварда Икарди

ТАСС, 31 мая. Аргентинский нападающий Мауро Икарди перешел из итальянского футбольного клуба "Интер" во французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу миланской команды.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера 27-летнего игрока составила €50 млн, соглашение вступит в силу с 1 июля. В сезоне-2019/20 он выступает за ПСЖ на правах аренды, в 31 матче он забил 20 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Икарди перешел в "Интер" из итальянской "Сампдории" в 2013 году, он сыграл в 219 матчах за миланский клуб, отличился 124 раза и отдал 28 результативных передач. Дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По результатам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом первенства. За сборную Аргентины нападающий провел восемь матчей, в которых забил один мяч.