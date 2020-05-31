Месси: футбол и жизнь в целом не будут прежними по окончании пандемии коронавируса

ТАСС, 31 мая. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси считает, что футбол и жизнь в целом не будут прежними после пандемии коронавируса. Комментарий футболиста приводит портал Goal.

"Большинство из нас не понимает, каким будет мир по окончании пандемии. Помимо изоляции, которая застала всех врасплох, многие люди прошли через тяжелые времена, потеряв семью, друзей. Было много отрицательных моментов, но нет ничего хуже, чем терять людей, которых ты любишь, это вызывает у меня огромное сожаление, я считаю это самой большой несправедливостью. Футбол и жизнь в целом уже не будут прежними", - заявил Месси.

32-летний Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча". В составе "Барселоны" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, выиграл 10 чемпионатов Испании и шесть Кубков Испании. Вместе со сборной Аргентины в 2008 году Месси стал победителем Олимпийских игр.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков), на втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). Турнир возобновится 11 июня, с 1 июня клубам разрешат проводить командные тренировки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире зафиксировано более 6 млн случаев заражения, почти 370 тыс. человек скончались.