ФК "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в первом туре чемпионата Украины после паузы

Счет открыл футболист "Динамо" Виталий Буяльский (38), после чего в составе "Шахтера" дублем отметился Марлос (39, 67), еще один гол забил Маркос Антонио (71).

ТАСС, 31 мая. Донецкий "Шахтер" победил со счетом 3:1 киевское "Динамо" в матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу. Турнир был возобновлен в субботу после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

"Динамо" не может обыграть "Шахтер" в гостях на протяжении восьми встреч чемпионата кряду. Формально хозяином встречи являлся донецкий клуб, несмотря на то что матч прошел на "Олимпийском" стадионе в Киеве - домашней арене киевлян.

Турнир проходит в два этапа: в первой части 12 команд играют два круга, после чего шесть лучших и шесть худших клубов проводят два мини-турнира также в два круга, по итогам которых определяются чемпион, призеры, обладатели путевок в еврокубки, команды, которые примут участие в плей-офф за право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы, а также клубы, покидающие высший дивизион. "Шахтер" укрепил лидерство в таблице первенства, набрав в 24 турах 62 очка, "Динамо" с 46 очками занимает четвертое место, по дополнительным показателям уступая "Заре" и "Десне". В следующем туре "Шахтер" сыграет 6 июня в гостях с "Десной", "Динамо" на следующий день примет "Александрию".

В воскресенье должен был состояться матч между "Карпатами" и "Мариуполем", но был отложен в связи с положительными тестами на коронавирус среди ряда игроков и сотрудников "Карпат".

Чемпионат Украины был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. С 30 мая Министерство здравоохранения Украины разрешило возобновить матчи национального чемпионата.