Магомедшарипов может провести бой в UFC в августе

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский боец Забит Магомедшарипов может провести следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в августе. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Победа Магомедшарипова и провал Абубакара Нурмагомедова. Турнир UFC прошел в Москве

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"Предложили провести бой в августе", - сказал собеседник агентства, уточнив, что соперник и дата будут объявлены позднее.

Магомедшарипов планировал выступить 18 апреля на турнире UFC 249, однако организация не сумела найти соперника для россиянина. Позднее и сам турнир был перенесен.

В последнем поединке Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара на турнире UFC в Москве в ноябре 2019 года.