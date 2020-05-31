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Магомедшарипов может провести бой в UFC в августе

В последнем поединке он победил американца Кэлвина Каттара в ноябре
Забит Магомедшарипов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Забит Магомедшарипов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский боец Забит Магомедшарипов может провести следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в августе. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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"Предложили провести бой в августе", - сказал собеседник агентства, уточнив, что соперник и дата будут объявлены позднее.

Магомедшарипов планировал выступить 18 апреля на турнире UFC 249, однако организация не сумела найти соперника для россиянина. Позднее и сам турнир был перенесен.

В последнем поединке Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара на турнире UFC в Москве в ноябре 2019 года.

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