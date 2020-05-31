{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: база в Архангельской области пока не готова принять группу лыжников Бородавко

Также Вяльбе сообщила, что группа Олега Перевозчикова в скором времени заедет на базу в Ижевске
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Лыжники группы Юрия Бородавко пока не могут заехать на базу "Малиновка" в Архангельской области, регион еще не готов принимать спортсменов. Об этом рассказала ТАСС президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

На эту тему

В группе Бородавко работают ведущие спортсмены сборной, в том числе четырехкратный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане, победитель общего зачета Кубка мира прошлого сезона Александр Большунов.

"Мы тренируемся на региональных базах, федеральной у нас нет, как только регион дает добро, мы едем. Например, Ижевск дал возможность тренироваться нашей сборной на базе имени Галины Кулаковой, туда по плану поедет группа Олега Перевозчикова, если кто-то из ребят захочет, тоже поедет туда. Архангельск пока отказал, но трагедии в этом нет, регион пока не готов нас принять, будет готов, тогда поедем", - сообщила Вяльбе.

"У нас не одна "Малиновка", мы отправили запросы в несколько регионов. Безусловно, мы хотим тренироваться и хотим тренироваться на хороших базах, например, как в Тюмени или на той же "Малиновке". Но регионы пока закрыты, так что никакой паники нет, не та ситуация, чтобы с шашкой наголо куда-то ломиться. Мы все в подобной ситуации: и двоеборцы, и биатлонисты, и саночники", - подчеркнула президент ФЛГР.

В апреле президиум ФЛГР утвердил состав сборной России на сезон-2020/21. Всего в состав вошли 39 человек, которые разделены на четыре тренировочные группы. Всего в состав вошли 39 человек, которые разделены на четыре тренировочные группы. Их возглавляют Маркус Крамер (9 человек), Бородавко (10), Олег Перевозчиков (8) и Егор Сорин (12).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
ММА
Магомедшарипов может провести бой в UFC в августе
В последнем поединке он победил американца Кэлвина Каттара в ноябре
Читать полностью