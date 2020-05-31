СМИ: баскетболист Джеймс на три года продлит соглашение с ЦСКА

ТАСС, 31 мая. Защитник российского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс договорился с клубом о новом контракте. Об этом сообщает в своем Twitter журналист портала Eurohoops Никос Варлас.

По его информации, новое соглашение с 29-летним американцем рассчитано на три года.

В прошедшем сезоне Евролиги, который был досрочно завершен 25 мая из-за пандемии коронавируса, Джеймс стал третьим по среднему количеству очков за матч (21,7), в 16 из 28 матчей турнира он набирал более 20 очков и трижды - свыше 30. Помимо этого, на его счету в среднем 3,3 подбора за матч и 4,3 результативных передачи.

Джеймс играет за ЦСКА с августа 2019 года. До этого он представлял хорватский "Загреб", израильский "Хапоэль", итальянские "Паффони" и "Милан", греческие "Колоссос" и "Панатинаикос", испанскую "Басконию". В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс выступал за "Нью-Орлеан".