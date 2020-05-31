Президент "Ювентуса" предложил с июля проводить матчи чемпионата Италии со зрителями

ТАСС, 31 мая. Президент туринского "Ювентуса" и Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли выступил с предложением о проведении с середины июля матчей чемпионата Италии по футболу со зрителями. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

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Аньелли предложил остальным 19 клубам лиги с июля начать проводить матчи со зрителями, постепенно увеличивая количество болельщиков на трибунах с 10% до 25% от общей вместимости стадиона.

Чемпионат Италии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. 28 мая министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что турнир будет возобновлен 20 июня. До перерыва команды сыграли 26 из 38 туров, "Ювентус" с 63 очками возглавляет турнирную таблицу.

В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии продолжится 17 июня, Испании - 11 июня, а французское первенство закончилось досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) планируется возобновить 21 июня. 28 мая Роспотребнадзор одобрил рестарт РПЛ, заполняемость трибун не должна превышать 10%.

В Италии зафиксировано почти 233 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 33 тыс. человек скончались.