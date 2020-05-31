Итальянский пловец Ломбини погиб в результате авиакатастрофы

ТАСС, 31 мая. Итальянский пловец Фабио Ломбини умер в возрасте 22 лет после крушения сверхлегкого самолета. Об этом сообщает пресс-служба Федерации плавания Италии.

Также в авиакатастрофе погиб 23-летний пловец Джиоле Россетти, управлявший самолетом. Сообщается, что самолет упал и загорелся после взлета. Причины падения пока не выяснены, ведется расследование.

Ломбини был участником чемпионата Европы по плаванию на короткой воде 2017 года, в соревнованиях на дистанции 200 метров вольным стилем он пришел к финишу восьмым. Также он выступал на Универсиаде того же года.