Джон Джонс намерен отказаться от титула UFC в полутяжелом весе

ТАСС, 1 июня. Американский боец смешанного стиля Джон Джонс заявил о намерении отказаться от титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом сообщает " Газета.Ru ", ссылаясь на высказывания спортсмена в Twitter.

"Организуйте бой за титул в полутяжелом весе между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. На данный момент я не получу ничего от поединка с кем-нибудь из них. Ребята, дайте мне знать, если захотите устроить со мной легкий бой в 2021 году. Надеюсь, к тому времени мне будут готовы заплатить", - написал Джонс.

Один из пользователей прямо спросил, значит ли это, что Джонс отказывается от титула, спортсмен ответил утвердительно.

У Джонса конфликт с президентом UFC Дэйной Уайтом из-за следующего поединка. Джонс хотел боя против второго номера рейтинга тяжеловесов Франсиса Нганну, но Уайт не санкционировал поединок, так как, по его словам, Джонс запросил гонорар в $30 млн.

Джонс занимает первое место в рейтинге UFC независимо от весовых категорий. В его активе 26 побед при одном поражении в ММА.