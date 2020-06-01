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ММА

Джон Джонс намерен отказаться от титула UFC в полутяжелом весе

Боец продолжает конфликтовать с руководством промоушена
Джон Джонс AP Photo/John Locher
Описание
Джон Джонс
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 1 июня. Американский боец смешанного стиля Джон Джонс заявил о намерении отказаться от титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом сообщает "Газета.Ru", ссылаясь на высказывания спортсмена в Twitter.

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"Организуйте бой за титул в полутяжелом весе между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. На данный момент я не получу ничего от поединка с кем-нибудь из них. Ребята, дайте мне знать, если захотите устроить со мной легкий бой в 2021 году. Надеюсь, к тому времени мне будут готовы заплатить", - написал Джонс.

Один из пользователей прямо спросил, значит ли это, что Джонс отказывается от титула, спортсмен ответил утвердительно.

У Джонса конфликт с президентом UFC Дэйной Уайтом из-за следующего поединка. Джонс хотел боя против второго номера рейтинга тяжеловесов Франсиса Нганну, но Уайт не санкционировал поединок, так как, по его словам, Джонс запросил гонорар в $30 млн.

Джонс занимает первое место в рейтинге UFC независимо от весовых категорий. В его активе 26 побед при одном поражении в ММА.

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