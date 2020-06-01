ЦСКА объявил о подписании контракта с баскетболистом Майком Джеймсом

ТАСС, 1 июня. Американский защитник Майк Джеймс подписал новый контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

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Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на три года.

"Счастлив остаться в ЦСКА и продолжать наше партнерство на протяжении еще трех лет. Надеюсь, они будут полны чемпионских титулов", - приводит слова Джеймса пресс-служба ЦСКА.

В прошедшем сезоне Евролиги, который был досрочно завершен 25 мая из-за пандемии коронавируса, Джеймс стал третьим в списке лучших игроков по среднему количеству очков за матч (21,7), в 16 из 28 матчей турнира он набирал более 20 очков, трижды - свыше 30. Помимо этого, на его счету в среднем 3,3 подбора за матч и 4,3 результативных передачи. Джеймс - самый результативный игрок сезона-2018/19 Евролиги.

Джеймс играет за ЦСКА с августа 2019 года. До этого он представлял хорватский "Загреб", израильский "Хапоэль", итальянские "Паффони" и "Милан", греческие "Колоссос" и "Панатинаикос", испанскую "Басконию". В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс выступал за "Нью-Орлеан".