Кущенко: кризис в индустрии не заставит Единую лиги ВТБ отказаться от Матча звезд - 2021

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Единая лига ВТБ не откажется от проведения Матча звезд 2021 года, несмотря на сложную экономическую ситуацию в спорте, связанную с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент лиги Сергей Кущенко.

Как ранее стало известно ТАСС, Матч звезд 2021 года пройдет в Москве на "ВТБ-Арене".

"Это даже вызов - сделать Матч звезд еще более интересным. Такое мероприятие - это продвижение продукта Единой лиги ВТБ, нашим болельщикам, телезрителям - всем эта история очень нравится. Мы, конечно, уже не сможем его провести так, как запланировали, но Матч звезд 2021 года обязан быть креативным, идейным, красивым", - сказал Кущенко.

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге, в прошлом году он также прошел в Москве.