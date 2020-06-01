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Единая лига ВТБ

Кущенко: кризис в индустрии не заставит Единую лиги ВТБ отказаться от Матча звезд - 2021

Игра должна пройти в Москве на "ВТБ-Арене"
Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Единая лига ВТБ не откажется от проведения Матча звезд 2021 года, несмотря на сложную экономическую ситуацию в спорте, связанную с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент лиги Сергей Кущенко.

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Как ранее стало известно ТАСС, Матч звезд 2021 года пройдет в Москве на "ВТБ-Арене".

"Это даже вызов - сделать Матч звезд еще более интересным. Такое мероприятие - это продвижение продукта Единой лиги ВТБ, нашим болельщикам, телезрителям - всем эта история очень нравится. Мы, конечно, уже не сможем его провести так, как запланировали, но Матч звезд 2021 года обязан быть креативным, идейным, красивым", - сказал Кущенко.

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге, в прошлом году он также прошел в Москве.

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