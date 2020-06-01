Кущенко: Лига ВТБ будет опираться на опыт РПЛ при возобновлении турнира после пандемии

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Единая лига ВТБ будет опираться на опыт Российской премьер-лиги (РПЛ) с точки зрения регламентированная различных вещей при возобновлении турнира после пандемии коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня. На прошлой неделе Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей чемпионата России по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса, в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10%.

"Опираясь на опыт в том числе и российского футбола, мы будем понимать, как регламентируются вещи, которые завтра понадобятся уже для проведения нашего соревнования. Правительственные меры, безусловно, помогают отечественному спорту, и у нас плотная коммуникация и с Минспортом и с правительством РФ", - сказал Кущенко.

Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион этого сезона определен не будет. На момент окончания турнира лидером в турнирной таблице были подмосковные "Химки", которые в 19 матчах одержали 18 побед. В прошлом сезоне победителем Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА.