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Футбол в России

Футбольный клуб "Зенит" продлил контракт с главным тренером Семаком

Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 1 июня. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" подписал новый контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с мая 2018 года, его контракт с клубом был рассчитан до конца июня 2020 года. Под руководством специалиста, которому в феврале исполнилось 44 года, команда из Санкт-Петербурга в сезоне-2018/19 выиграла чемпионат России, а в приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 с 50 очками занимает первое место за восемь туров до завершения турнира, отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет девять очков.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге был приостановлен 17 марта. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

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