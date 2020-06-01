Футбольный клуб "Зенит" продлил контракт с главным тренером Семаком

Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с мая 2018 года, его контракт с клубом был рассчитан до конца июня 2020 года. Под руководством специалиста, которому в феврале исполнилось 44 года, команда из Санкт-Петербурга в сезоне-2018/19 выиграла чемпионат России, а в приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 с 50 очками занимает первое место за восемь туров до завершения турнира, отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет девять очков.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге был приостановлен 17 марта. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.