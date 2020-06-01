Путин поздравил пятикратную олимпийскую чемпионку Лазутину с юбилеем

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую лыжницу Ларису Лазутину с 55-летним юбилеем, отметив ее вклад в отечественный лыжный спорт. Текст поздравления опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Пятикратная олимпийская чемпионка, обладательница внушительной коллекции других спортивных наград и титулов, Вы вписали незабываемые, победные страницы в летопись достижений отечественного лыжного спорта, стали подлинным кумиром для талантливой, целеустремленной молодежи", - говорится в поздравлении.

Президент отметил трудолюбие, настойчивость и твердый характер спортсменки, которые помогают ей в общественной и законотворческой деятельности.

Лариса Лазутина родилась 1 июня 1965 г. в Кондопоге (Карельская АССР, ныне Республика Карелия). Начала заниматься лыжным спортом в пятом классе школы, ее первыми тренерами были Лариса Мельникова и Юрий Яковлев. С 1984 г. являлась членом сборной СССР по лыжным гонкам. В 1985 г. впервые стала чемпионкой Советского Союза (30 км).

В 1987 году получила звание заслуженного мастера спорта, в 1998 году - Героя РФ. Пятикратная олимпийская чемпионка (1992-1998), 11-кратная чемпионка мира (1987-2001), обладательница Кубка мира (1990, 1998), многократная чемпионка СССР и России. Завоевала золото в Олимпиаде 2002 г. Из-за дисквалификации за применение запрещенных препаратов результат был аннулирован. С 2003 года является депутатом Московской областной думы.